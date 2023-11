PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Tiefgarage betreten und Pkw gestohlen +++ Wohnmobil beschädigt +++ Fahrerin kollidiert mit mehreren Leitplanken und verletzt sich +++ Mehrere Verletzte nach Vorfahrtsverstoß

Bad Schwalbach (ots)

1. Tiefgarage betreten und Pkw gestohlen, Schlangenbad, Rheingauer Straße, Montag, 06.11.2023, 20:00 Uhr bis Dienstag, 07:11.2023, 06:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag haben Diebe einen VW Touran aus einer Tiefgarage in Schlangenbad gestohlen und zuvor ein weiteres Fahrzeug aufgebrochen. Am Dienstagmorgen musste ein Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis feststellen, dass sein schwarzer VW Touran mit dem Kennzeichen "WÜ-NA 25" über Nacht aus der Tiefgarage eines Wohnhauses in der Rheingauer Straße gestohlen worden war. Spuren am Tatort deuten darauf hin, dass die Diebe die offenstehende Tiefgarage betreten und vor der Tat eine Seitenscheibe des Pkw eingeschlagen hatten. Bei einem ebenfalls in der Tiefgarage abgestellten Opel Corsa wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug unter anderem Bargeld und eine Brille gestohlen.

Die Polizeistation Bad Schwalbach ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen. Wer hat in der vergangenen Nacht in Schlangenbad einen schwarzen VW Touran mit eingeschlagener Seitenscheibe bemerkt?

2. Wohnmobil beschädigt,

Taunusstein-Wehen, Dresdener Straße, Sonntag, 05.11.2023, 15:00 Uhr bis Montag, 06.11.2023, 07:10 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen beschädigten Unbekannte in Taunusstein-Wehen ein Wohnmobil und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Am Montagmorgen stellte der Besitzer des Fahrzeugs der Marke Mercedes fest, dass die beiden Reifen der Fahrerseite zerstört worden waren. Offenbar hatte ein unbekannter Täter diese mit einem Werkzeug aufgebohrt. Der Sachschaden wird auf etwa 3.200 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

3. Fahrerin kollidiert mit mehreren Leitplanken und verletzt sich, Bundesstraße 42, Höhe Kiedrich, Montag, 06.11.2023, 08:00 Uhr

(fh)Am Montagvormittag verlor eine Autofahrerin auf der B 42 bei Kiedrich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verunfallte. Gegen 08:00 Uhr befuhr eine 30 Jahre alte Mainzerin mit ihrem Ford Ka die Bundesstraße 42 aus Richtung Wiesbaden kommend in Fahrtrichtung Rüdesheim am Rhein. In Höhe der Abfahrt Kiedrich kam die Frau, ersten Ermittlungen zufolge, nach rechts von der Fahrbahn ab, befuhr kurzzeitig den dortigen Grünstreifen, verlor hierdurch die Kontrolle über das Fahrzeug, sodass sie ins Schleudern geriet und über beide Fahrstreifen hinweg mit der Mittelleitplanke kollidierte. Nachfolgend kollidiert sie mit rechten Schutzplanke und kam dort zum Stillstand. Die 30-Jährige verletzte sich hierbei leicht und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere Hundert Euro.

4. Mehrere Verletzte nach Vorfahrtsverstoß, Idstein, Danziger Straße / Am Bahnhof, Montag, 06.11.2023, 13:50 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag ereignete sich in einem Kreuzungsbereich in Idstein ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Insassen verletzt wurden. Gegen 13:50 Uhr fuhr ein 22-jähriger Idsteiner mit seinem VW Polo in den Kreuzungsbereich der Danziger Straße / Am Bahnhof aus Richtung "In der Eisenbach" kommend ein und übersah dabei einen von rechts in die Kreuzung einfahrenden und vorfahrtsberechtigten Audi A4 einer 19-Jährigen. In der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem die 19-Jährige, der 22-Jährige und dessen 20-jährige Beifahrerin verletzt wurden. Alle drei kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell