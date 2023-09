Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Zeugen zu Körperverletzung in der Flachter Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Körperverletzung, die sich am Sonntag (17.09.2023) gegen 19:30 Uhr in der Flachter Straße in Rutesheim ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 41-Jähriger und ein bislang unbekannter Täter gerieten aus noch unbekannten Gründen in der Flachter Straße zunächst in verbale Streitigkeiten. Hier soll der Unbekannte plötzlich und unvermittelt das Opfer mit mehreren Schlägen ins Gesicht und auf den Rücken geschlagen und dabei leicht verletzt haben. Anschließend flüchtete der Täter. Er soll rund 180 Zentimeter groß und von korpulenter Statur gewesen sein. Zudem hatte er einen Vollbart und trug eine schwarze Hose und ein dunkles T-Shirt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 99910-0 oder Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Rutesheim zu melden.

