PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Eltville +++ Nach Randale in psychiatrischem Krankenhaus +++ Falsche Polizisten am Telefon

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Eltville, Grauburgunderstraße, Dienstag, 07.11.2023, 10:15 Uhr - 18:53 Uhr

(jb)Am Dienstag kam es in Eltville zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter betraten das Grundstück in der Grauburgunderstraße und hebelten mit einem unbekannten Werkzeug die Terrassentür auf. Im Haus durchsuchten sie die Räume, öffneten Schränke und Schubladen. Nach der Tat verließen sie das Haus und entfernten sich in unbekannte Richtung. Sie entwendeten Wertgegenstände sowie Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 250.- Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06123-9090-0 bei der Polizeistation Eltville zu melden.

2. Versuchter Einbruchdiebstahl in Lagerhalle, Geisenheim, Industriestraße, Dienstag, 07.11.2023, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 08.11.2023, 08:00 Uhr

(jb)In der Nacht zum Mittwoch kam es in Geisenheim zu einem versuchten Einbruch in eine Lagerhalle. Die unbekannten Täter versuchten zwischen Dienstag, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 08:00 Uhr die Tür einer Lagerhalle in der Industriestraße mit einem unbekannten Gegenstand aufzuhebeln. Dies gelang nicht und die Unbekannten entfernten sich in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06772-9112-0 entgegen.

3. Person randaliert im Bahnhofsgebiet,

Eltville, Wilhelmstraße, Dienstag, 07.11.2023, 20:30 Uhr,

(jb)Am Dienstag kam es in Eltville zu einer versuchten Körperverletzung, Sachbeschädigungen und Beleidigungen durch einen 35-jährigen Mann. Der Mann schlug gegen 20:30 Uhr zunächst das Fenster eines Geschäftes in der Wilhelmstraße ein. Im Anschluss warf er in einem weiteren Geschäft einen Zeitschriftenständer um, attackierte einen Angestellten mit Schlägen und Tritten und beleidigte ihn. Der Mitarbeiter blieb dabei unverletzt. Der Täter konnte durch die Polizei festgenommen und in einem psychiatrischen Krankenhaus aufgenommen werden.

4. Falscher Polizist am Telefon,

Dienstag, 07.11.2023, Hohenstein

(jb)Am Dienstagnachmittag kam es in Hohenstein zu einem "Schockanruf." Ein lebensälterer Mann wurde von einer unbekannten Frau angerufen, die sich als seine Tochter ausgab. Sie gab an einen Unfall verursacht zu haben, bei dem jemand gestorben sei. Unmittelbar danach kam ein Mann ans Telefon und gab sich als Polizeibeamter aus. Der Mann forderte 45.000.- Euro als Kaution, da seine Tochter ansonsten ins Gefängnis müsste. Der Angerufene nahm das Telefonat ernst und wollte bezahlen, was glücklicherweise durch eine aufmerksame Bankmitarbeiterin konnte verhindert werden konnte. Die hochprofessionelle Vorgehensweise der Betrüger, die sich als Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften oder Gerichten ausgeben und die gezielt die Hilfsbereitschaft der geschockten Bürgerinnen und Bürger ausnutzen, führt regelmäßig dazu, dass die Angerufenen Bargeld oder Wertgegenstände an eine abholende Person übergeben.

Wenn sie einen solchen Anruf erhalten, gehen sie nicht auf die Forderungen ein, beenden sie das Gespräch und wenden sich an die nächste Polizeidienststelle.

5. Unfallflucht im Begegnungsverkehr,

Heidenrod, Bundesstraße 260, Dienstag, 07.11.2023, 08:15 Uhr

(jb)Am Dienstag kam es in Heidenrod zu einer Verkehrsunfallflucht. Um 08:15 Uhr befuhr ein 32-jähriger Fahrer aus Mainz mit seinem Skoda die B 260 aus Richtung Heidenrod-Kemel in Richtung Bad Schwalbach. Aus der Gegenrichtung kam ein rotes Fahrzeug entgegen, das über die Mittellinie gefahren sein soll. Der Skoda-Fahrer wich daraufhin nach rechts aus und fuhr in den Straßengraben. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Skoda entstand ein Sachschaden von geschätzten 2.300.- Euro. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen roten Kombi gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06124-9090-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell