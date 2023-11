PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Versuchter Einbruchdiebstahl in Pkw +++ Schwerer Unfall mit Sachschaden +++ Einbruchdiebstahl in Pkw +++ Diebstahl von Ladefläche eines LKW +++ Diebstahl aus PKW +++ Sachbeschädigung an PKW

Bad Schwalbach (ots)

1. Versuchter Einbruchdiebstahl in Pkw,

Idstein, Dammühlenweg, Donnerstag, 09.11.2023, 00:55 Uhr

(jb)Am Donnerstag versuchten unbekannte Täter in ein geparktes Auto einzubrechen. Gegen 00:55 Uhr kam es im Dammühlenweg zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einen Tiguan. Die Täter traten an das Auto heran und leuchteten mit einer Taschenlampe ins Innere. Im Anschluss versuchten sie mit einer Bremsscheibe eine Seitenscheibe einzuschlagen. Bei der Tatausführung wurden sie durch eine Zeugin beobachtet, welche die Polizei rief. Ein 35-jähriger Tatverdächtiger aus Idstein konnte von der Polizei festgenommen werden. Ein zweiter Täter ist weiter flüchtig. Der Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt, die Durchsuchung seiner Wohnung durch die Staatsanwaltschaft angeordnet. Im Anschluss wurde er entlassen. Am Tiguan entstand ein Sachschaden von geschätzten 300.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126-9394-0 entgegen.

2. Schwerer Unfall mit Sachschaden,

Taunusstein, Breslauer Straße, Mittwoch, 08.11.2023, 14:56 Uhr

(jb)Am Mittwoch kam es in Taunusstein zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Um 14:56 Uhr befuhr ein 87-jähriger Mann aus Taunusstein mit seinem VW Golf die Breslauer Straße in Richtung Aarstraße. Er übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigt von rechts aus der Kathrainerstraße einbiegenden Ford (Fahrerin 69-jährige Frau aus Taunusstein) und fuhr auf dessen Heck auf. Danach touchierte der Fahrer des Golfs einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Opel auf dessen Fahrerseite. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 24.000.- Euro.

3. Einbruchdiebstahl in Pkw,

Idstein, Siebenmorgenweg, Dienstag, 07.11.2023, 07:00 Uhr bis Mittwoch, 08.11.2023, 18:00 Uhr

(jb)Zwischen Dienstag und Mittwoch kam es in Idstein zu einem Einbruch in ein Auto. Die unbekannten Täter zerstörten mit einem nicht bekannten Werkzeug das Fenster der Beifahrerseite eines geparkten BMW. Im Anschluss drangen sie in das Auto ein und durchwühlten den Inhalt. Entwendet wurde ein Navigationsgerät im Wert von circa 120.- Euro. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Am BMW entstand ein Sachschaden von circa 200.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126-9394-0 entgegen.

4. Diebstahl aus Kraftfahrzeug,

Bad Schwalbach, An der Schmalmach, Dienstag, 07.11.2023, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 08.11.2023, 07:45 Uhr

(jb)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen kam es in Bad Schwalbach zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 07:45 Uhr traten die Täter, an einen Kia in der Straße "An der Schmalmach" heran. Sie öffneten die vermutlich unverschlossene Tür und gelangten so ins Auto. Aus dem Kia entwendeten sie ein Portemonnaie mit Inhalt. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Rechnung. Diebesgut: Portemonnaie mit Ausweispapieren und Kreditkarte. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-7078-0 entgegen.

5. Diebstahl von Ladefläche eines LKW,

Eltville, Wilhelmstraße, Dienstag, 07.11.2023, 16.30 Uhr - Mittwoch, 08.11.2023, 06:45 Uhr

(jb) Unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in Eltville Gegenstände von einem Lkw. Im Zeitraum vom 16:30 Uhr bis 06:45 Uhr wurden im Wiesweg Gegenstände von der offenen Ladefläche eines Lkw gestohlen. Die Täter betraten die offene Ladefläche und lösten hier einen Spanngurt, wodurch sie an eine unverschlossene Kiste gelangten, aus der sie eine Bohrmaschine und weitere Gegenstände stahlen. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Das Stehlgut hat einen Wert von circa 450.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer 06123-9090-0 entgegen.

6. Diebstahl aus PKW BMW,

Bad Schwalbach, Milchberg, Dienstag, 07.11.2023, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 08.11.2023, 09:00 Uhr

(jb)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen kam es in Bad Schwalbach zu einem Diebstahl aus einem BMW. Die unbekannten Täter betraten in der Straße "Milchberg" zwischen 20:00 Uhr bis 09:00 Uhr durch eine unverschlossene Seitentür die Garage. Hier öffneten sie den ebenfalls unverschlossenen BMW und durchsuchten ihn. Aus einem Portemonnaie entwendeten sie Bargeld. Anschließend verließen sie die Garage und entfernten sich in unbekannte Richtung. Täterhinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-7078-0 entgegen. Die Redewendung "Gelegenheit macht Diebe" trifft leider häufig zu. Nehmen Sie ihre Wertgegenstände also immer beim Verlassen ihres Fahrzeuges mit und verschließen sie ihr Fahrzeug.

7. Sachbeschädigung an PKW,

Bad Schwalbach, Milchberg, Dienstag, 07.11.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 08.11.2023, 08.30 Uhr

(jb)Von Dienstagabend bis Mittwochmorgen kam es in Bad Schwalbach zu einer Sachbeschädigung an einem Auto. Die unbekannten Täter beschädigten im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 08:30 Uhr einen Mercedes, der in der Straße "Milchberg" geparkt stand. Sie traten an das Fahrzeug heran und stachen vermutlich mit einem Messer in den hinteren linken Reifen. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von circa. 150.- Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-7078-0 entgegen.

