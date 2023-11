PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Diebstahl auf Baustellengelände +++ Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebstahl auf Baustellengelände,

Taunusstein-Hahn, Heinz-Hankammer-Straße, Mittwoch, 08.11.2023, 14:00 Uhr - 19:00 Uhr

(jb)Am Mittwoch kam es in Taunusstein-Hahn zu einem Diebstahl auf einem Baustellengelände. Die Täter betraten zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr in der Heinz-Hankammer-Straße die Baustelle und entwendeten aus einem Container einen Schlagschrauber sowie einen Akku im Gesamtwert von circa 650.- Euro. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-7078-0 entgegen.

2. Blitzerreport,

(jb)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Unten finden sie die Stellen für den Rheingau-Taunus-Kreis. Dienstag: Bundesstraße 42, Gemarkung Oestrich-Winkel Mittwoch: Bundesstraße 260, Gemarkung Heidenrod Donnerstag: Taunusstein-Bleidenstadt, Stephanstraße Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigten Messstellen geben wird.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell