POL-RTK: Versuchter Einbruch in Oestricher Wohnhaus +++ Bei Unfall auf B 42 verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Versuchter Einbruch in Wohnhaus,

Oestrich-Winkel, Obere Schwemmbach, Freitag, 10.11.2023, 13:30 Uhr bis Montag, 13.11.2023, 19:30 Uhr

(wie) In den letzten Tagen haben Unbekannte versucht in ein Wohnhaus in Winkel einzubrechen. Ein 25-Jähriger bemerkte am Montagabend Hebelspuren an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Straße "Obere Schwemmbach" und verständigte die Polizei. Die Tür war zuletzt am Freitagmittag ohne Beschädigungen gesehen worden. Beamte der Polizei sicherten Spuren am Tatort.

Nun ermittelt die Polizeistation in Rüdesheim und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06722/ 9112-0 entgegen.

2. Bei Unfall auf B 42 verletzt,

Oestrich-Winkel, Bundesstraße 42, Dienstag, 14.11.2023, 16:20 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag ist eine Frau bei einem Unfall auf der B 42 bei Oestrich-Winkel verletzt worden. Eine 49-Jährige befuhr mit einem Opel die B 42a von der Rheingaustraße kommend in Richtung B 42. Am Kreisverkehr wollte die Fahrerin auf die B 42 einbiegen, übersah hierbei aber den vorfahrtsberechtigten Toyota einer 33-Jährigen, die von der B 42 nach links in die Rheingaustraße abbiegen wollte. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, bei der die 33-Jährige leicht verletzt wurde. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5.500 EUR.

