POL-PDMT: Nentershausen L318 - Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Mörlen (ots) - Am 27.10.2023, 05:00 Uhr, wurden die Löschzüge der Feuerwehr Bad Marienberg zum Brand eines Wohnhauses in 57583 Mörlen alarmiert. Dort war ein Wohnhaus in der Nassauer Straße in Brand geraten. Als erste Wehrkräfte eintrafen, befand sich das Obergeschoß bereits im Vollbrand. Der Bewohner des Anwesens konnte dieses rechtzeitig verlassen, weitere ...

