POL-PDMT: Diez. Versuchter Diebstahl aus Paket-Packstation

57583 Mörlen (ots) - Am 27.10.2023 wurde die ILS Montabaur um 05:00 Uhr über einen Wohnhausbrand in der Ortslage Mörlen informiert. Bei Eintreffen der Rettungskräfte befand sich das Dachgeschoss bereits im Vollbrand. Es befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Die Löscharbeiten dauern derzeit an. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hachenburg Polizeidirektion Montabaur Telefon: ...

mehr