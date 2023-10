POL-PDMT: Westerburg - bandenmäßiger Ladendiebstahl

Niederneisen (ots) - Am Mittwoch, den 25.10.2023, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 23:50 Uhr in der Aarstraße den 39-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Der bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getretene Mann aus dem Landkreis Limburg-Weilburg stand augenscheinlich unter deutlichem Drogeneinfluss. Ein durchgeführter Drogentest reagierte ...

mehr