Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall zwischen LKW und Polo - Fahrerin schwer verletzt

Schwülper (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Nachmittag des gestrigen Montags auf der Bundesstraße 214 bei Schwülper. Nach bisherigen Ermittlungen wollte ein 41-Jähriger mit seinem LKW der Marke Mercedes-Benz von der Bundesstraße nach links in Richtung Harvesse abbiegen. Dabei missachtete er das für ihn geltende Rotlicht an der Ampelkreuzung. Ihm entgegen, in Richtung Braunschweig, fuhr zu diesem Zeitpunkt eine 53-Jährige in ihrem Volkswagen Polo, für sie zeigte die Ampel Grün. Es kam im Kreuzungsbereich zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Polofahrerin wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Braunschweig gebracht. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Auch der LKW wurde an der Front erheblich beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei Meine hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

