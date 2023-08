Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Versuchter Einbruch

Vordorf (ots)

In Vordorf versuchten unbekannte Täter am Samstag in ein Wohnhaus einzubrechen. Unter anderem durch Hebeln versuchten sie die Haustür gewaltsam zu öffnen, jegliche Versuche scheiterten jedoch. Das Haus an der Sonnenstraße wurde durch die Täter somit nicht betreten, sodass auch keine Gegenstände entwendet wurden. Die Tat ereignete sich zwischen 09:00 Uhr am Samstagmorgen und 14:00 Uhr am Samstagnachmittag.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell