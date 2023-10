Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Einfamilienhauses - Nachtragsmeldung

Mörlen (ots)

Am 27.10.2023, 05:00 Uhr, wurden die Löschzüge der Feuerwehr Bad Marienberg zum Brand eines Wohnhauses in 57583 Mörlen alarmiert. Dort war ein Wohnhaus in der Nassauer Straße in Brand geraten. Als erste Wehrkräfte eintrafen, befand sich das Obergeschoß bereits im Vollbrand. Der Bewohner des Anwesens konnte dieses rechtzeitig verlassen, weitere Personen waren nicht gefährdet. Ebenso konnte durch den Einsatz der Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf weitere Objekte verhindert werden. Das Wohnhaus wurde durch den Brand stark beschädigt, der Brandschaden wurde auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Im Einsatz waren 75 Wehrleute der Löschzüge VG Bad Marienberg.

