Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Herdecke (ots)

Am Freitag, den 25.08.2023, gegen 08.35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Wittener Landstraße/ Loerfeldstraße in Herdecke. Ein 52-jähriger Herdecker befuhr mit seinem Jeep die Loerfeldstraße und wollte nach links in die Wittener Landstraße einbiegen. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 70-Jährigen Herdecker auf seinem Pedelec. Dieser befuhr die Wittener Landstraße und wollte in die Loerfeldstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision und der 70-Jährige wurde leicht verletzt. Der 70-Jährige wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Durch die Kollision entstanden Sachschäden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell