POL-EN: Wetter: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 83-jährigen Vermissten

Wetter (ots) - Der Vermisste 83-jährige Horst S. wurde in der Pflegeeinrichtung in Wetter letztmalig am 24.08.2023 gegen 23 Uhr gesehen und in sein Zimmer gebracht. Gegen 23:30 Uhr befand er sich nicht mehr in seinem Zimmer und konnte sowohl in der Pflegeeinrichtung als auch im nahen Umfeld nicht aufgefunden werden. Aufgrund seines Gesundheitszustandes ist der Vermisste zeitlich und örtlich nicht orientiert. Er könnte ...

