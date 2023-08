POL-EN: Schwelm: Öffentlichkeitsfahndung

Schwelm (ots) - Am 22.02.2023 wurde einer Geschädigten die Geldbörse zwischen 06:00 Uhr und 15:00 Uhr entwendet. Die darin befindliche EC-Karte wurde noch am gleichen Tag an einem Geldautomaten in Schwelm unrechtmäßig eingesetzt und Bargeld vom Konto der Geschädigten abgehoben. Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen? Fotos der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei ...

