Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Öffentlichkeitsfahndung: 83-jähriger Senior vermisst

Wetter (ots)

Der Vermisste 83-jährige Horst S. wurde in der Pflegeeinrichtung in Wetter letztmalig am 24.08.2023 gegen 23 Uhr gesehen und in sein Zimmer gebracht. Gegen 23:30 Uhr befand er sich nicht mehr in seinem Zimmer und konnte sowohl in der Pflegeeinrichtung als auch im nahen Umfeld nicht aufgefunden werden.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes ist der Vermisste zeitlich und örtlich nicht orientiert. Er könnte sich im Bereich Wetter, Herdecke oder Hagen bewegen. Zudem ist er in der Lage den ÖPNV zu nutzen.

Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Ein aktuelles Foto der vermissten Person mit einer detaillierten Personenbeschreibung und weiteren Informationen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/113352

Hinweise bitte unter 02336 - 916661234 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell