POL-RTK: +++ Einbruch auf Schulgelände +++ Schlägerei am Busbahnhof +++ Taxifahrer ohne Führerschein +++ Fahrzeuge beschädigt +++

1. Einbruch auf Schulgelände,

Rüdesheim-Aulhausen, Vincenzstraße, Freitag, 10.11.2023, 14:30 Uhr bis Montag, 13.11.2023, 08:30 Uhr

(wie) Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte einen Schuppen auf einem Schulgelände in Aulhausen aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet. Die Täter betraten unbefugt das Schulgelände in der Vincenzstraße und begaben sich zu einem Schuppen, in dem die Materialien für das "Grüne Klassenzimmer" aufbewahrt werden. Dort brachen sie das Vorhängeschloss auf und gelangten so in das Innere. Aus dem Schuppen entwendeten die Einbrecher verschiedene Gegenstände im Wert von circa 500 EUR und verschwanden anschließend mit ihrer Beute. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06722/ 9112-0 um Hinweise.

2. Schlägerei am Busbahnhof,

Idstein, Schulgasse, Donnerstag, 16.11.2023, 13:15 Uhr

(wie) Am Donnerstagmittag kam es am Idsteiner Busbahnhof zu einer Schlägerei zweier Jugendlicher, die auch zu Verletzungen führte. Zeugen informierten die Polizei gegen 13:15 Uhr über eine Schlägerei am Busbahnhof in der Schulgasse. Eine Streife konnte daraufhin noch einen der beiden Beteiligten antreffen. Der 16-Jährige war offensichtlich verletzt, lehnte die Hinzuziehung eines Rettungswagens aber ab. Der Junge war mit einem anderen in Streit geraten, da es wohl bereit seit Längerem Ärger untereinander gab. Bei diesem Aufeinandertreffen flogen dann die Fäuste. Beide hätten aufeinander eingeschlagen. Der Kontrahent des 16-Jährigen hatte sich vor dem Eintreffen der Polizei entfernt. Er wird beschrieben als sportlich, circa 180 cm groß, 16 bis 17 Jahre alt, braunhaarig und bekleidet mit einer blauen Jacke. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06126/ 9394-0 um Hinweise.

3. Taxifahrer ohne Führerschein,

Idstein, Auroffer Straße, Freitag, 17.11.2023, 03:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die Polizei in Idstein einen führerscheinlosen Taxifahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Streife kontrollierte gegen 03:00 Uhr ein Mercedes Taxi in der Auroffer Straße. Der 50-Jährige Taxifahrer konnte hierbei keinen Führerschein vorlegen. Zudem war er auch nicht im Besitz eines Personenbeförderungsscheines. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits seit März keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Daher untersagten die Beamten die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Der 50-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

4. Renault Twingo mutwillig demoliert,

Eltivlle am Rhein, Kolpingstraße, Mittwoch, 15.11.2023, 09:30 Uhr bis Donnerstag, 16.11.2023, 12:15 Uhr

(jn)In der Kolpingstraße in Eltville wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag ein Renault demoliert. Ein oder mehrere unbekannte Täter schlugen sowohl das Beifahrerfenster als auch die Windschutzscheibe des am Straßenrand geparkten Twingo ein und flüchteten unerkannt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Eltville unter der Rufnummer 06123 / 9090 - 0.

5. Opel zerkratzt,

Taunusstein, Hahn, Forsthausstraße, Dienstag, 14.11.2023, 06:50 Uhr bis 17:00 Uhr

(jn)Einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro haben unbekannte Täter am Dienstag in Taunusstein-Hahn verursacht, indem sie einen Opel Adam zerkratzten. Das rote Fahrzeug parkte zwischen 06:50 Uhr und 17:00 Uhr in der Forsthausstraße, als es zu den Beschädigungen an der Beifahrertür sowie am Heckbereich kam.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt der Polizeiposten in Taunusstein unter der Telefonnummer 06128 / 92021 - 0 entgegen.

6. 18-Jähriger weicht aus und verhindert Schlimmeres, Kreisstraße 667, Bereich Bad Schwalbach, Dienstag, 14.11.2023, 11:10 Uhr

(jn)Ein 18-jähriger Opel-Fahrer ist am Dienstagvormittag bei Bad Schwalbach einem entgegenkommenden Pkw ausgewichen, wobei der 18-Jährige auswich und einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursachte. Seinen Angaben folgend, war er um 11:10 Uhr auf der K 667 von Bad Schwalbach in Fahrtrichtung B 260 unterwegs, als ihm ein dunkler Kleinwagen auf seiner Fahrspur entgegenkam. Dieser habe soeben einen weißen Transporter überholt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 18-Jährige nach rechts aus. Er kollidierte mit der Leitplanke und es entstand ein entsprechender Schaden in Höhe von mindestens 6.000 Euro an der Leitplanke sowie dem Opel. Von dem halsbrecherisch überholenden Kleinwagen fehlt bisher jede Spur. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06124 / 7078 - 0 bei der Polizei in Bad Schwalbach zu melden.

7. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

- Donnerstag, 23.11.2023: Hünstetten, B 417

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben wird.

