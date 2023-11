PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Verkehrsunfall mit Schwerverletzten+++Mehrere Diebstähle im Kreis+++Einbruch in Kellerräume+++Betrug am Telefon+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Heidenrod, L3455, Samstag, 18.11.2023, 17:50 Uhr

Am Samstag kam es zu einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 3455 bei Heidenrod-Huppert. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß gegen 17:50 Uhr ein 24- Jähriger Fahrer eines PKW Opel aus Katzenelnbogen mit dem PKW Jeep eines 57- Jährigen aus Laufenselden zusammen. Bei dem Unfall wurden zwei Insassen des Jeeps schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Sie kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser, ebenso der Fahrer des PKW Opel. Die Fahrbahn musste zwischenzeitlich gesperrt und von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt werden. Es entstand ersten Schätzungen nach ein Sachschaden von ca. 18.000 EUR an beiden PKW.

2. Mehrere Diebstähle im Kreis

Rüdesheim, Parkplatz am Bahnhof, 18.11.2023, 03:35 Uhr

Durch zwei Täter wurde nach einer vorrausgegangenen körperlichen Auseinandersetzung in Bahnhofsnähe, der PKW eines 32- Jährigen aus dem Rhein-Lahn-Kreis angegangen. Hierbei entwendeten die Täter die Geldbörse samt Inhalt aus dem unverschlossenem Fahrzeug. Im Rahmen der Fahndung in Tatortnähe, konnten die Täter durch Streifen der Polizeistationen Rüdesheim und Eltville festgenommen und die gestohlene Geldbörse im Umfeld aufgefunden werden. Beide Beschuldigte wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ermittlungen hierzu laufen.

Idstein, REWE Parkplatz Limburger Straße, 18.11.2023, 12:40 Uhr

Die kurze Abwesenheit seines Besitzers nutzten Unbekannte Täter aus und entwendeten einen E-Scooter. Ein 16- Jähriger Idsteiner hatte das Elektro Fahrzeug vor dem REWE Einkaufsmarkt in der Limburger Straße kurz abgestellt und musste nach Verlassen des Geschäftes den Diebstahl des 400EUR teuren E-Scooters feststellen. Die Polizei Idstein ermittelt hierzu und bittet unter der Rufnummer 06126/9394-0 um Hinweise.

Walluf, Jakob-Fechtig-Weg, 15.11. - 17.11.2023

Im genannten Zeitraum entwendeten Unbekannte den im Hausflur eines Mehrfamilienhauses abgestellten Rucksack samt Geldbörse einer 35- Jährigen Bewohnerin. Aus der zwischenzeitlich wieder aufgefundenen Geldbörse entwendeten der oder die Täter 1000 EUR Bargeld. Die Polizei in Eltville ermittelt hierzu und bittet unter der Rufnummer 06123/9090-0 um Hinweise.

3. Einbruch in Kellerräume

Taunusstein, Gräfin-Anna-Straße, 16. -17.11.2023

Auf ein hochwertiges Herren Rennrad hatten es Diebe in Taunusstein-Wehen abgesehen. Im genannten Zeitraum verschafften diese sich Zutritt zu einem verschlossenen Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus und entwendeten ein Rennrad der Marke Canyon im Wert von 4000 EUR. Der Polizeiposten in Taunusstein hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06128 92021-0 um Hinweise

4. Betrug am Telefon

Taunusstein, 18.11.2023

Erneut haben Unbekannte Beute mit dem "WhatsApp"-Betrug gemacht. Eine Bürgerin aus Taunusstein wurde mit der bundesweit angewandten Betrugsmasche Opfer und überwies einen niedrigen, vierstelligen Geldbetrag an Betrüger. Diese gaben sich ihr gegenüber zunächst per SMS als Tochter in einer Notsituation aus und forderten dann Geld zur Begleichung von Rechnungen. Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern Kontakt mit der angeblichen Person aufzunehmen und bei Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

