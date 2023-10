Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Statt nach Istanbul direkt ins Gefängnis.

Hannover (ots)

Statt nach Istanbul ging es für einen türkischen Staatsangehörigen in die Justizvollzuganstalt. Am Dienstagnachmittag erschien der 35-jährige zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle um nach Hause, nach Istanbul zu fliegen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Hannover den Mann mit Haftbefehl suchte. Er hatte aus einer Verurteilung wegen Vorsätzlichen Anordnen oder Zulassen des Fahren ohne Fahrerlaubnis die Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen zu je 30 Euro nicht bezahlt. Da der 35-jährige nach Ende seines Deutschlandaufenthaltes die Summe von 3.000 Euro nun auch nicht mehr bei den Beamten vor Ort bezahlen konnte und auch niemand der Verwandtschaft den Betrag aufbringen konnte, Endete der Besuch in Deutschland in einer Justizvollzugsanstalt.

