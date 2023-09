Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Springmesser im Handgepäck führt zur Strafanzeige

Hannover (ots)

Am gestrigen Morgen wollte ein 23-jähriger nach Antalya fliegen. Den als Handgepäck mitgeführten Rucksack legte der junge Mann bei der Luftsicherheitskontrolle in eine der Gepäckwannen. Bei der Kontrolle stellten die Luftsicherheitsassistenten jedoch etwas Verdächtiges fest. Deswegen wurden Beamte der Bundespolizei hinzugezogen, die das Handgepäckstück genauer prüften. Und tatsächlich, die Beamten fanden im unteren Bereich des Rucksackes ein Springmesser. Dabei handelt es sich jedoch um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz. Das Springmesser wurde noch vor Ort sichergestellt und der Reisende konnte mit einer Strafanzeige im Gepäck nach Ende der polizeilichen Maßnahmen in den Urlaub weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell