BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Aus Antalya direkt ins Gefängnis

Ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde einer 33-jährigen bei der Ankunft am Flughafen Hannover zum Verhängnis. Aus Antalya kommend wurde die Frau bei der Einreisekontrolle festgestellt. Als die Beamten die Personalien prüften, ergab sich ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld. Die Deutsche wurde wegen Betruges in 14 Fällen seit September 2021 gesucht. Sie hatte mit ihrem Ehemann auf verschiedenen Internetplattformen Hunde zum Verkauf angeboten, obwohl sie weder Willens noch in der Lage war, die Tiere an die gutgläubigen Kaufinteressenten zu liefern. In Anbetracht der Umstände hatte die Frau schlagartig ihren Wohnsitz aufgegeben und war für die Justizbehörden nicht mehr auffindbar. Dies änderte sich am Sonntag nun schlagartig, da die 33-jährige nach der Verhaftung von der Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde und dem Haftrichter vorgeführt wird.

Ferner interessierten sich sechs weitere Staatsanwaltschaften aus dem gesamten Bundesgebiet für den Aufenthaltsort der 33-jährigen, da die Frau wegen zahlreicher weiterer Delikte wie Steuerhinterziehung und Betrug per Aufenthaltsermittlung gesucht wurde.

