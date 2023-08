Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Besitz von Betäubungsmitteln kostet 1.300 EUR

Hannover (ots)

Am frühen Dienstagmorgen konnten die Bundespolizei am Flughafen Hannover einen 35-jährigen bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle verhaften. Aus Istanbul kommend wurde der in den Niederlanden wohnende Mann kontrolliert. Bei der Eingabe der Personalien stellten die Beamten fest, dass der 35-jährige aus einer Verurteilung wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln seine Geldstrafe nicht vollständig beglichen hatte. Aus der Verurteilung zu 30 Tagessätzen zu jeweils 50 EUR hatte er nur vier Tagessätze bezahlt, weshalb ihn die Staatsanwaltschaft Verden mit Haftbefehl suchte. Um nun nicht die Restersatzfreiheitsstrafe von 26 Tagen im Gefängnis verbringen zu müssen, blieb dem Mann nichts weiter übrig, als die fehlenden 1.300 EUR vor Ort bei der Bundespolizei einzuzahlen. Nachdem er die Summe zuzüglich der Kosten in Höhe von 81 EUR bezahlt hatte, konnte er die Heimreise in die Niederlande antreten. Darüber hinaus interessierte sich eine weitere Staatsanwaltschaft für den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes. Sie hatte den 35-Jährigen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell