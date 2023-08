Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Schneller Vollzug des Haftbefehls

Hannover (ots)

Schon kurz nach Mitternacht des heutigen Tages konnte ein am 01. August 2023 erlassener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover durch die Bundespolizei am Flughafen Hannover vollstreckt werden. Statt direkt nach Antalya fliegen zu können, musste ein 30-jähriger Zwischenstation auf der Dienststelle der Bundespolizei machen. Bei der Kontrolle des Mannes wurde festgestellt, dass er aus einer Verurteilung wegen Betruges in drei Fällen die 100 Tagessätze zu je 30 EUR nicht entrichtet hatte. Daher wurde der 30-jährige festgenommen. Um nunmehr seinen Urlaubsflug antreten zu können zahlte der Deutsche die insgesamt 3.000 EUR Geldstrafe bei den Beamten vor Ort und konnte kurz vor Start seiner Maschine den Flug in die Türkei noch antreten.

