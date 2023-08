Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Erneuter Fahndungserfolg, Flug endet im Gefängnis - Festnahme durch die Bundespolizei

Hannover (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Hannover hat am Montagabend bei der Einreisekontrolle einen 34-jährigen festgenommen. Der Mann wurde mit Haftbefehl gesucht.

Der 34-jährige war mit dem Flug aus Izmir kommend durch die Beamten kontrolliert worden. Bei der Überprüfung der Personalien des 34-jährigen stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Hannover per Haftbefehl nach dem Mann fahnden ließ. Der Mann war wegen Diebstahls verurteilt worden. In der Folge hatte er noch eine Geldstrafe in Höhe von 4.380 EUR zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 146 Tagen zu verbüßen. Da der 34-jährige den von der Haft befreienden Betrag bei der Bundespolizei vor Ort nicht bezahlen konnte, endete die Weiterreise am Flughafen Hannover. Die Beamten brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell