BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Verbotener Gegenstand im Handgepäck

Hannover (ots) - Ferienbeginn in Niedersachsen und damit Sommerferien. Schnell in den Urlaub fliegen wollte auch eine Familie am Flughafen Hannover. Der Start der Flugreise stand jedoch auf Messers Schneide, da durch die Luftsicherheitsassistenten in der Luftsicherheitskontrolle im Handgepäck der Familie eine noch scharfe Patrone gefunden wurde. Gefunden wurde die ...

mehr