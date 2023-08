Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Aus Izmir direkt in die Justizvollzugsanstalt.

Hannover (ots)

Am Samstag endet die Reise eines 47-jährigen aus Izmir kommend am Flughafen Hannover. Der Mann wurde seit Oktober 2021 durch die Staatsanwaltschaft Hannover mit einem Haftbefehl gesucht, da er aus zwei Verurteilungen wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis die vom Gericht verhängte Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu je 40 EUR nicht bezahlt hat und sich durch Fortzug ins Ausland der Vollstreckung entzog. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle wurde der Mann nun durch die Bundespolizisten verhaftet. Dadurch war die Reise zwar nicht beendet, da er aber den Gesamtbetrag von 3.600 EUR nicht bezahlen konnte änderte sich sein Reiseziel. Der 47-jährige wurde durch die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt gebracht, in der er nun die 3 Monate Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen muss.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde weiterhin festgestellt, dass sich acht weitere verschiedene Behörden in Hamburg, Bremen und Niedersachsen wegen diverser Straftaten wie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Pflichtversicherungsgesetz, Bedrohung, Geldwäsche und Urkundenfälschung für den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes interessierten. Sie hatten den 47-jährigen jeweils zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell