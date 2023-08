Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Statt Mallorca Haftanstalt

Hannover (ots)

Dienstag, 8. August 2023, am Morgen wurde am Flughafen Hannover ein polnischer Staatsangehöriger verhaftet. Bei einer Kontrolle am Airport stellten die Beamten der Bundespolizei fest, dass der Mann im September 2020 nicht zu seiner Verhandlung in Görlitz erschienen ist. Daher hatte das Amtsgericht Görlitz die Anordnung zur Sitzungshaft erlassen, um die Durchführung des Verfahrens sicherzustellen. In der Verhandlung im Jahre 2020 sollte über die Anklage wegen Diebstahls in zwei Fällen sowie des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verhandelt werden. Auf Grund dieses Haftbefehls flog der Mann nunmehr nicht nach Mallorca in den Urlaub, sondern in die Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell