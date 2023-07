FW-EN: Verkehrsunfall - Eingeklemmte Person, Kaiserstr./Bahnhofstr.

Schwelm (ots) - Am Sonntag (02.07.2023) wurde die Feuerwehr um 15:24 Uhr in die Loher Str. alarmiert. Dort hatte ein CO-Warnmelder in einer Wohnung im 1. OG eines mehrgeschossigen Mehrfamilienwohnhauses Alarm ausgelöst. Vor Ort ging ein Trupp unter Atemschutz mit Messgeräten in die betroffene Wohnung vor, konnte aber keine Gefahr feststellen. Der Raum wurde belüftet ...

