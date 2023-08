Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Diebstahl bringt Gefängnis, weitere Haftbefehle vollstreckt

Hannover (ots)

Ereignisreiche Nacht für die Bundespolizei am Flughafen Hannover. Gleich drei Haftbefehle konnten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von den Beamten der Bundespolizei vollstreckt werden.

Im Ersten Fall traf es einen Mann, der bei einer Kontrolle aus Amsterdam kommend angetroffen wurde. Bei der Feststellung seiner Personalien kam zu Tage, dass der 46-jährige durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann hatte aus seiner Verurteilung wegen Diebstahl die Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen zu je 15 EUR nicht bezahlt und sich durch Fortzug ins Ausland auch der Haftstrafe entzogen. Da der Georgier die Strafe von 750 EUR auch zum aktuellen Zeitpunkt nicht bezahlen konnte, wurde er von der Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung der 50-tägigen Haft gebracht. Da die Staatsanwaltschaften in Hannover, Verden und Bremen den Mann auch mit Aufenthaltsermittlungen suchten, konnte der nunmehr bekannte Aufenthaltsort den Behörden mitgeteilt werden.

Nur Minuten später ging den Polizeibeamten der Bundespolizei bei einer weiteren Kontrolle eines Fluges nach Paris ein 27-jähriger ins Netz. Auch dieser Mann wurde mit Haftbefehl gesucht. Er schuldete der Staatsanwaltschaft Hannover noch 200 EUR. Seine Strafe aus der Verurteilung wegen Betruges von 20 Tagessätzen á 10 EUR hatte er bis zum heutigen Donnerstag nicht bezahlt. Um die Heimreise antreten zu können, wurde der Betrag entrichtet und dem Weiterflug stand nichts mehr im Wege.

Nur eine kurze Pause war den Beamten vergönnt, da wurde ein 57-jähriger bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle nach Istanbul vorstellig. Bei ihm konnten die kontrollierenden Beamten auch eine Fahndung der Staatsanwaltschaft Braunschweig feststellen. Der Mann war wegen einer Körperverletzung verurteilt und hatte die Strafe von 85 Tagessätzen zu je 15 EUR nicht bezahlt, weswegen er per Haftbefehl gesucht wurde. Um die Reise nach Istanbul nicht zu gefährden, griff der 57-jährige tief in die Urlaubskasse und entrichtete 1.275 EUR bei der Bundespolizei vor Ort. Seinen Flug hat der Deutsche auch noch erreicht.

