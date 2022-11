Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Zweiradfahrerin

Schweich (ots)

Am Donnerstag, dem 24.11.2022, gegen 18:20 Uhr, ereignete sich auf der L 141 in Höhe der Autobahnauffahrt in Schweich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die L 141 aus Schweich kommend in Richtung Hetzerath. Im Bereich der Autobahnauffahrt zur BAB 1 beim Leinenhof in Schweich bog sie nach links in Richtung Autobahn ab und übersah eine entgegenkommende, ebenfalls auf der L 141 fahrende, 17-jährige Leichtkraftradfahrerin. Die Zweiradfahrerin kollidierte mit dem Pkw und stürzte. Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme war der Einmündungsbereich L 141 / Autobahnauffahrt für ca. eine Stunde teilweise gesperrt.

Im Einsatz befanden sich zwei Rettungsfahrzeuge, ein Notarzt sowie vier Einsatzfahrzeuge der Polizeiinspektion Schweich und der Polizeiautobahnstation Schweich.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell