POL-VER: Pressemitteilung vom 18.04.2023: ++ Versuchter Einbruch in Tierarztpraxis ++ Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten ++

Landkreise Verden & Osterholz (ots) - Landkreis Verden: +++ Versuchter Einbruch in Thedinghausen +++ Versuchter Einbruch in Schützenhaus +++ Versuchter Einbruch in Thedinghausen Thedinghausen. In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag versuchte zumindest ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Edelhof in Thedinghausen einzudringen. Die Täter ...

