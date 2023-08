BPOL NRW: Duo ergreift Flucht - Bundespolizist verletzt

Essen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25. August) soll ein Unbekannter einen Mann, am Essener Hauptbahnhof zu Boden geschlagen und ausgeraubt haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen. Gegen 00:30 Uhr wurde ein 63-Jähriger mit einer blutenden Platzwunde am Kopf auf dem Bundespolizeirevier Essen vorstellig. Dieser gab gegenüber den Beamten an, dass ...

