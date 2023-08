BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Frau wegen Diebstählen fest

Münster (ots) - Weit ist ein 33-jähriger Dieb in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25. August) mit seiner Beute nicht gekommen. Nachdem er einer 17-jährigen Jugendlichen auf einem Bahnsteig das Portemonnaie stahl, wandte sich diese mit ihrer Begleiterin in dem Glauben, dass Portemonnaie verloren zu haben, an eine Streife der Bundespolizei. Zeitgleich meldete sich ein Zeuge und gab an, dass sich kurz zuvor ein Mann ...

