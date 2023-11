Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Einbruch in Wohnhaus

Tatverdächtige festgenommen

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Am Korott;

Tatzeit: 24.11.2023, 02.00 Uhr;

Auf frischer Tat ertappt: Für zwei mutmaßliche Einbrecher endete die Nacht zum Freitag in der Polizeiwache in Borken. Vorangegangen war ein Einbruch an der Straße Am Korott im Ortsteil Gemen. Ein Zeuge hatte dort beobachtet, wie sich zwei Personen an einem geparkten Wagen zu schaffen machten. Der Mann sprach die beiden an, die sich daraufhin entfernten. Wie sich herausstellte, war es zuvor zu einem Einbruch in das betreffende Haus gekommen. Die Täter hatten dabei mehrere Portemonnaies erbeutet, ebenso zwei Mobiltelefone und einen Autoschlüssel. Die alarmierten Kräfte der Polizei konnten die Tatverdächtigen noch im Nahbereich antreffen und festnehmen. Bei ihnen handelt es sich um zwei 19-Jährige. Sie stehen zudem im dringenden Verdacht, in unmittelbarer Nähe des beschriebenen Tatortes eine weitere Straftat begangen zu haben: In der Garage des Zeugen hatte der Rauchmelder ausgelöst - offensichtlich war versucht worden, das darin stehende Fahrzeug in Brand zu setzen. Außerdem wies es Farbschmierereien auf. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. In diese ist aufgrund des Inhalts der Schmierereien auch der Staatsschutz einbezogen.

