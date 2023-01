Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Polizei Güstrow stoppt Raser nach Verfolgungsfahrt mit über 200km/h

Güstrow (ots)

Ein 33-jähriger, rücksichtloser Raser konnte durch die Polizei in Güstrow in der Nacht des 31.12.2022 aus dem Verkehr gezogen werden.

Etwa 00:45 Uhr fiel der Güstrower den Beamten auf, als er mit dessen Fahrzeug und einer Geschwindigkeit von etwa 80 km/h in der Goldberger Straße unterwegs war. Als die Beamten ihm mit Blaulicht und Martinshorn folgten, beschleunigte er nochmals und versuchte über die Plauer Straße in Richtung Klueß zu fliehen. Laut Einschätzung der Polizei fuhr der Deutsche hierbei zwischen 130 und 150 km/h, bei erlaubten 70 km/h. Während der weiteren Verfolgung überholte der rücksichtlose Fahrer mehrere Fahrzeuge an unübersichtlichen Stellen, ohne möglicherweise entgegen kommende Fahrzeuge zu beachten.

Eine weitere Polizeistreife konnte den Flüchtigen auch auf der B104, aus Richtung Hoppenrade kommend, nicht stoppen. Nur der Zufall verhinderte hier einen folgenschweren Verkehrsunfall mit den Einsatzkräften. Um sich der Polizei zu entziehen, schaltete der Fahrer bei seiner weiteren Flucht auf der Autobahn 19 in Richtung Rostock sogar dessen Fahrzeugbeleuchtung aus. Um den Kontakt zum Fahrzeug des Tatverdächtigen nicht zu verlieren, beschleunigten sie auf bis zu 240km/h. Die weitere Flucht erstreckte sich nach der Abfahrt Glasewitz auf die L14 durch mehrere Ortschaften, bis sich der Tatverdächtige schließlich in Laage ergab und sein Fahrzeug stoppte. Auch hier bewegte der Mann seinen Wagen mit Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h.

Laut ersten Erkenntnissen begründete der 33-Jährige dessen Flucht in der Angst, dass er seinen Führerschein aufgrund eines noch in Güstrow begangenen Überholmanövers verlieren würde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille.

Die Beamten stellten den Führerschein noch vor Ort sicher. Ein Ermittlungsverfahren, u.a. wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, wurde eingeleitet.

