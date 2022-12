Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Diebe verursachen in Bützow einen Gesamtschaden von 25.000 Euro

Bützow (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im zurückliegenden Zeitraum der Feiertage mehrere Fahrzeuge eines Bützower Unternehmens für Kälte- und Klimatechnik angegriffen und diverse Werkzeuge entwendet.

Am Nachmittag des 28.12.2022 wurde die Polizei über einen Einbruch auf ein Bützower Firmengelände informiert. Ein Mitarbeiter einer ebenfalls auf dem Gelände ansässigen Firma stellte beim Betreten des Grundstückes fest, dass insgesamt drei Transporter aufgehebelt und deren Seitenscheiben eingeschlagen wurden. In diesen Fahrzeugen befanden sich diverse Werkzeuge der Marke Bosch. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt, während der Wert der entwendeten Werkzeuge in etwa 15.000 Euro beträgt.

Nach der bisherigen Erkenntnislage entfernten die Täter Zaunfelder und verschafften sich somit unbefugt Zutritt zu dem Gelände. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und sicherte umfangreiche Spuren, die nun ausgewertet werden.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Kriminalpolizei in Güstrow geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell