Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Alte Heide/Einbrecher ohne Erfolg

Coesfeld (ots)

Ohne Beute blieben Einbrecher bei einem Einbruchsversuch am Donnerstag (30.11.) in Lüdinghausen. Durch das Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür gelangten Unbekannte möglichweise in Innere des Wohnhauses. Dort konnten allerdings keine Veränderungen festgestellt werden, so dass die Unbekannten vermutlich bei ihrem Einbruch gestört wurden. Die Tatzeit liegt zwischen 17.45 und 18.40 Uhr. Zeugen, die im Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

