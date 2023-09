Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg-Ledde, Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Tecklenburg (ots)

Am Sonntag, (03.09.2023) kam es gegen 15.20 Uhr in Ledde an der Osnabrücker Straße in Höhe der Hausnummer 35 im dortigen Kurvenbereich zu einem Verkehrsunfall.

Der 74-jährige Fahrer eines Ford Focus aus Osnabrück befuhr die Osnabrücker Straße aus Richtung der Auffahrt zur Autobahn in Richtung Tecklenburg. Ihm entgegen kam ein dunkler Pkw.

Im Kurvenbereich touchierte das dunkle Fahrzeug den linken Außenspiegel des Ford Focus. Der Außenspiegel schlug durch die Kollision gegen die linke vordere Scheibe, die daraufhin zerbrach. Durch Splitter der Scheibe wurde der Fahrer des Focus leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wurde mit etwa 400 Euro beziffert. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481-9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell