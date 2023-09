Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Schulwegunfall, 7-Jährige leicht verletzt

Rheine (ots)

Ein 7-jähriges Mädchen ist in Eschendorf auf dem Weg zur Schule mit dem Roller gestürzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Mädchen aus Rheine fuhr am Mittwochmorgen (06.09.23) um kurz vor acht Uhr am Kreisverkehr der Hemelter Straße auf dem rechten Gehweg. Dann wollte es die Steinstraße überqueren. Dabei fuhr es ersten Erkenntnissen zufolge über einen absenkten Bordstein runter und dann mit dem Vorderrad des Rollers gegen den Versatz zur höheren Fahrbahndecke. Die 7-Jährige stürzte über den Lenker und lag anschließend auf der Fahrbahn. Das Mädchen wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell