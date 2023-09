Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Schulwegunfall, 47-Jähriger leicht verletzt

Rheine (ots)

Am Dienstag (05.09.) ist es am Rodder Damm in Höhe des Kreisverkehrs zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Ein 47-jähriger Mann fuhr gegen 07.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem rechten Radweg vom Kreisverkehr kommend ortsauswärts. Einige Meter hinter dem "Berliner Kreisel" kam ihm ein Schulkind mit seinem Fahrrad entgegen. Die Beiden stießen zusammen und stürzten. Der Junge fiel in die Büsche am Rande des Radwegs und weinte. Der 47-Jährige und ein Zeuge konnten den Jungen beruhigen, der anschließend in Richtung Bevergerner Straße weiterfuhr. Ob das Kind sich verletzte, ist unklar. Der 47-Jährige stürzte nicht, verletzte sich bei der Kollision aber leicht. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang das Schulkind, dass mit dem 47-Jährigen zusammenstieß und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

