LPI-GTH: Einbruch in Tankstelle- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Gestern, gegen 04.05 Uhr, drangen Unbekannte in ein Tankstellengebäude in der Schleusinger Allee ein. Offenbar beschädigten die Täter die Glasfront des Gebäudes mit einer Axt, um in das Gebäudeinnere einzudringen. Anschließend wurden Tabakwaren im Wert von ungefähr 2.000 Euro entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Personen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Tankstelle wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0053309/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

