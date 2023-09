POL-ST: Rheine, Unbekannte entwenden PKW und Kennzeichen - Fahrzeug vom Gelände eines Autohauses gestohlen

Emsdetten (ots) - An der Borghorster Straße kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein grauer VW Golf beschädigt wurde. Der Unfallfahrer verließ den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der VW Golf war am Donnerstag (31.08.2023) zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr an der Hausnummer 15 auf dem dortigen Geschäftsparkplatz abgestellt. Das Fahrzeug wurde während dieser Zeit am rechten ...

