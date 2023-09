Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Steinfurt, Greven, Emsdetten, Lotte - mehrere Diebstähle aus Autos

Tecklenburg, Steinfurt, Greven, Emsdetten, Lotte (ots)

In Tecklenburg haben Unbekannte am Sonntag (03.09.) in der Zeit von 15.00 Uhr bis 15.15 Uhr an zwei Fahrzeugen eine Scheibe eingeschlagen. Beide PKW standen auf einem Parkplatz im Bocketal. Aus einem roten VW Caddy wurde eine Geldbörse entwendet, bei dem weißen KIA Niro blieb es bei der eingeschlagenen Seitenscheibe.

Am Samstagabend (02.09.) zwischen 19.15 Uhr und 23.15 Uhr ist in Steinfurt am Gerichtsweg an einem Citroen Oldtimer der Kofferraum auf unbekannte Weise geöffnet worden. Entwendet wurden diverse KFZ-Zubehörteile im dreistelligen Wert.

In der Nacht von Donnerstag (31.08.), 20.00 Uhr auf Freitag (01.09), 08.00 Uhr haben sich in Greven insgesamt drei Diebstähle aus KFZ ereignet. In der Eschstraße sind zwei VW Passat, die nebeneinander geparkt waren, auf unbekannte Weise geöffnet und durchwühlt worden. Aus einem Fahrzeug wurde ein niedriger Bargeldbetrag entwendet. Ganz in der Nähe im Schoppenkamp ist ein weiteres Fahrzeug, ein grauer Citroen, aufgebrochen worden, auch hier auf unbekannte Art und Weise. Entwendet wurde ein Notebook, das bereits am Tattag in Tatortnähe wieder aufgefunden worden ist.

Eine weitere Tat ereignete sich am Freitag (01.09.) in den frühen Morgenstunden zwischen 02.00 und 04.00 Uhr. Der Geschädigte hatte seinen VW Tiguan am Aldruper Brink in Greven geparkt. Hieraus wurden persönliche Gegenstände geklaut. Wie das Fahrzeug geöffnet wurde, ist unklar.

In Emsdetten ist ebenfalls ein Auto aufgebrochen worden. Der VW Golf ist am Donnerstagabend (31.08.) gegen 18.00 Uhr in der Theodor-Storm-Straße geparkt worden. Am Freitagmorgen (01.09.) gegen 08.45 Uhr ist eine geöffnete Tür aufgefallen. Wie diese an dem verschlossenen Golf geöffnet wurde, ist nicht bekannt. Gestohlen wurden Schlüssel und Getränke.

In Lotte wurden am Samstag (02.09.) zwei Scheiben an einem Renault Master eingeschlagen. In der Zeit von 08.40 Uhr bis 08.55 Uhr haben Unbekannte die Heck- und eine Seitenscheibe beschädigt, um in das Fahrzeug zu gelangen. Aus dem Firmenwagen ist Werkzeug entwendet worden.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen der Autoaufbrüche. Hinweise nehmen die Wachen in Lengerich (für Tecklenburg), Telefon 05481/9337-4515, in Steinfurt, Telefon 02551-154115, in Greven 02571/928-4455, in Emsdetten 02572/9306-4415 und in Ibbenbüren (für Lotte), Telefon 05451/ 591-4315 entgegen.

