POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Tecklenburg, Steinfurt, Greven, Emsdetten, Lotte (ots) - In Tecklenburg haben Unbekannte am Sonntag (03.09.) in der Zeit von 15.00 Uhr bis 15.15 Uhr an zwei Fahrzeugen eine Scheibe eingeschlagen. Beide PKW standen auf einem Parkplatz im Bocketal. Aus einem roten VW Caddy wurde eine Geldbörse entwendet, bei dem weißen KIA Niro blieb es bei der eingeschlagenen ...

