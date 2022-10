Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Eine 83-jährige Fußgängerin ist am Montagmorgen vergangener Woche bei einem Verkehrsunfall in der Pforzheimer Innenstadt schwer verletzt worden. Sie hat eine Straße überquert, als ein 63-jähriger Autofahrer trotz roter Ampel losgefahren sein und die Frau gestreift haben soll.

Nach Schilderung der Fußgängerin sei sie gegen 10.45 Uhr an der Luisenstraße auf Höhe der Heinrich-Stephan-Straße an einer roten Ampel gestanden. Als diese auf Grün schaltete, habe sie die Straße in Richtung Hauptbahnhof überquert. Zu diesem Zeitpunkt sei der 63-Jährige noch auf dem rechten Fahrstreifen der Luisenstraße in westliche Richtung gestanden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll der Autofahrer dann losgefahren sein, als sich die Fußgängerin zwischen dem linken und rechten Fahrstreifen befand. Der Mann erfasste die Frau mit seinem Fahrzeug, woraufhin jene zu Fall kam und schwer verletzt wurde.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag, 17. Oktober, und wurde im Nachhinein bei der Polizei angezeigt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion unter der Rufnummer 07231 186 - 3111 zu melden. Insbesondere wird der Fahrer eines schwarzen Autos gesucht, das sich während des Unfalls neben dem 63-Jährigen auf der linken Spur der Luisenstraße befand.

Alina Di Sannio, Pressestelle

