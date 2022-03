Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand bei 'Südmüll'

Landau (ots)

Am 16.03.2022 kam es gegen 21:20 Uhr zu einem Brand bei der Firma 'Südmüll' in Landau. Durch den in Brand geratenen Gewerbemüll kam es zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb Anwohner gebeten wurden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauerten bis nach Mitternacht an. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Landau aufgenommen und der Brandort begangen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte sich der Müll selbst entzündet haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro, verletzt wurde niemand.

