Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Firma - Beute im Wert eines vierstelligen Eurobetrags

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag (04.09.23) in der Zeit zwischen 21.00 Uhr am Sonntagabend (03.09.23) und 07.15 Uhr am Montagmorgen in eine Firma an der Schulstraße eingebrochen. Die Firma befindet sich zwischen Mittelstraße und Kirchstraße. Die Täter hebelten Türen auf, um in das Gebäude zu gelangen. Die Einbrecher durchsuchten den Verkaufsraum und mehrere Büros nach Diebesgut. Sie stahlen einen Tresor sowie mehrere Verkaufsgegenstände - darunter Taschenlampen und Fahrradschlösser. Der Wert der Beute liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Hinweise von Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Lengerich unter 05481/9337-4515.

