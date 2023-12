POL-COE: Nottuln, Uphovener Weg/Autofahrer betrunken unterwegs

Coesfeld (ots) - Ohne Beute blieben Einbrecher bei einem Einbruchsversuch am Donnerstag (30.11.) in Lüdinghausen. Durch das Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür gelangten Unbekannte möglichweise in Innere des Wohnhauses. Dort konnten allerdings keine Veränderungen festgestellt werden, so dass die Unbekannten vermutlich bei ihrem Einbruch gestört wurden. Die ...

