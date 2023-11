Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Düren (ots)

In der Zeit zwischen dem 10.11.2023 und dem 20.11.2023 brachen bislang Unbekannte in das Zuhause eines Ehepaars in der Alten Jülicher Straße ein. Eine 64-jährige Bekannte des Paars hatte den Einbruch am Montag gegen 13:00 Uhr festgestellt und die Polizei informiert. Die Einbrecher hatten sich offensichtlich durch das Küchenfenster gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschafft. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und gelangten in den Besitz von Schmuck und Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

