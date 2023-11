Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Hotel

Nideggen (ots)

Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang in ein Hotel in Nideggen- Berg

Am Samstagmorgen, den 18.11.2023 gegen 08:15 Uhr, wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Hotel auf der Kirchstraße in Nideggen- Berg informiert. Mit Eintreffen der alarmierten Kräfte konnte zunächst festgestellt werden, dass ein Fenster im Bereich des zur Straße hin gelegenen Eingangs aufgebrochen worden war. Ob der oder die Einbrecher sich noch im Objekt aufhielten, war zunächst nicht klar. Nach der durchgeführten Durchsuchung war klar, dass sich niemand mehr in dem Hotel befand. Nach ersten Erkenntnissen muss das Fenster in der Nacht auf Samstag, im Zeitraum von 23:15 Uhr bis zur Anrufzeit aufgebrochen worden sein. Im Hotel wurde eine weitere Türe gewaltsam geöffnet und mehrere Räume sowie Behältnisse durchwühlt. Offensichtlich hatten der oder die Täter es auf Bargeld abgesehen. Nach der Tat konnten sie zunächst unerkannt entkommen. Eine Strafanzeige wurde gefertigt und Spuren vor Ort wurden gesichert. Unter anderem die genaue Höhe der Beute ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Polizei fragt, hat im in Frage stehenden Tatzeitraum irgendjemand verdächtige Beobachtungen in Bezug auf Personen oder Fahrzeuge gemacht, welche mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren unter der Telefonnummer 02421- 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell